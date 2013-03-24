Курсовая работа по Микропроцессорным системам

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки131 просмотр

Необходимо спроектировать микропроцессорную систему .Полное задание в прикрепленном файле . Оплата высокая. Касательно способа оплаты - мне без разницы . Подойдет любой вариант . Сроки сжатые. За срочность добавлю.

12 лет назад
Rulodine
Денис 
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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