DirectUIHWND

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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Нужен код для PHP

нажать СОХРАНИТЬ в диалоге сохранения/открытия файла при загрузке файла в IE9|10 с использованием DynamicWrapperX.

PHP
12 лет назад
oscommerce-help
Андрей 
65 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров