Софт-телефон для Windows

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт4 заявки156 просмотров

Добрый день,

Нам требуется удобный в использовании симпатичного дизайна (Кастомизированный под наш фирменный стиль) Программный телефон.

Использоваться будет с Freeswitch и 729 кодеком (вообще нужно максимально возможное качество) SIP.

Должен работать как аська (общение, пересыл файлов), должен уметь переводить звонки и принимать факс прямо на машину.

Записная книжка ну вроде и все.

12 лет назад
trepkin
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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