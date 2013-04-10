Софт-телефон для Windows

Добрый день,

Нам требуется удобный в использовании симпатичного дизайна (Кастомизированный под наш фирменный стиль) Программный телефон.

Использоваться будет с Freeswitch и 729 кодеком (вообще нужно максимально возможное качество) SIP.

Должен работать как аська (общение, пересыл файлов), должен уметь переводить звонки и принимать факс прямо на машину.

Записная книжка ну вроде и все.