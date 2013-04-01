Разработать программы для отслеживания работы сокетов. (Делать на Java и писать в коде комменты)

Главное что бы соответствовала требованиям в методичке. никаких лишним дополнений.

Прикреплен уже готовый код, необходимо лишь доработать и сделать работу уникальной, без плагиата