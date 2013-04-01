Патч / настройка IE9

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрытнет заявок136 просмотров

Нужен патч для IE9 чтобы при загрузке файлов НЕ появлялся диалог загрузки ОТКРЫТЬ / ЗАГРУЗИТЬ.

Файлы просто должны сохранияться в директории c:/Downloads

12 лет назад
oscommerce-help
Андрей 
65 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров