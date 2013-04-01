Разработать программы для отслеживания работы сокетов. (Делать на Java и писать в коде комменты) Главное что бы соответствовала требованиям в методичке. никаких лишним дополнений. Прикреплен уже готовый код, необходимо лишь доработать и сделать ...
Патч / настройка IE9
Нужен патч для IE9 чтобы при загрузке файлов НЕ появлялся диалог загрузки ОТКРЫТЬ / ЗАГРУЗИТЬ.
Файлы просто должны сохранияться в директории c:/Downloads
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