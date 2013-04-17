Интеграция с ИнфоБухгалтер

есть некая CRM в вебе, необходимо обеспечить взаимодействие с ИБ. Файл XML формируется на сервере, оттуда ИБ забирает его, импортирует. Затем, соответсвенно, экспортирует свои данные и загружает на сервер. Все в XML файле. Данные, которыми оперируем, приходные и расходные ордера, касса, расчетный счет.

Сколько это может стоить, какие сроки и т.п. ?