Требуется специалист по java/flash

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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Требуется специалист по java/flash

Требования:

- хороший уровень программирования java (только SE, никаких серверных разработок)

- хороший уровень на flash (action script 3)

- уверенное знание спецификаций JVM/AVM, т.е. - формат файлов, умение читать и понимать байткод, умение восстанавливать алгоритмы по байткоду, умение работать с программными фреймворками по модификации форматов спецификаций, умение работать с обфусцированными файлами форматов

- опционально - программирование python, хотя бы начальный уровень

Условия работы:

- удаленная работа на постоянной основе;

- полная занятость;

Заработная плата 2500$.

JavaPython
12 лет назад
Dana_0
Дана 
44 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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