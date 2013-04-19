нужно написать динамическую библиотеку (С++/Delphi) с функцией получения истории переписки и списка контактов от агентов: ICQ, Jabber, Mail.ru agent, Miranda, Trillian, QIP, Skype возможна работа по каждому процессу по ...
Требуется специалист по java/flash
Требуется специалист по java/flash
Требования:
- хороший уровень программирования java (только SE, никаких серверных разработок)
- хороший уровень на flash (action script 3)
- уверенное знание спецификаций JVM/AVM, т.е. - формат файлов, умение читать и понимать байткод, умение восстанавливать алгоритмы по байткоду, умение работать с программными фреймворками по модификации форматов спецификаций, умение работать с обфусцированными файлами форматов
- опционально - программирование python, хотя бы начальный уровень
Условия работы:
- удаленная работа на постоянной основе;
- полная занятость;
Заработная плата 2500$.
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