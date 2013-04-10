Нужно написать динамическую библиотеку (DLL)

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Закрыт2 заявки425 просмотров

нужно написать динамическую библиотеку (С++/Delphi)

с функцией получения истории переписки и списка контактов от агентов:

ICQ, Jabber, Mail.ru agent, Miranda, Trillian, QIP, Skype

возможна работа по каждому процессу по отдельности.

Delphi
12 лет назад
nekrasov
Олег 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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