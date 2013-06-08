нужно написать динамическую библиотеку (С++/Delphi) с функцией получения истории переписки и списка контактов от агентов: ICQ, Jabber, Mail.ru agent, Miranda, Trillian, QIP, Skype возможна работа по каждому процессу по ...
Скрипт на bash / php
Дано: URL: domain.ru Страница авторизации: domain.ru/login.html ( или index.php?do=login )
Формы авторизации
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Логин:
Пароль:
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Задача:
1.Авторизоваться.
2.Перейти на страницу http://domain.ru/?do=sub&type=vm
Найти текстовое поле.
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Если в нем больше, чем 10 строчек, то сохранять в файл vm.data и нажимать на кнопку
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3.Авторизовываться на странице domain2.ru поля
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Логин *
Пароль *
Войти
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4.Переходить внутри по domain2.ru/service/index 5.Загружать полученный ранее файл в текстовом формате в:
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Нажимать
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Load
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Удалять файл.Завершать цикл.
решение как угодно. Будет пихаться в кронтаб.
Название полей и граф изменены. ВНИМАНИЕ. Исполнитель НЕ будет иметь доступ к ресурсам ( даже адреса не могу показывать ). Все остальное - по запросу.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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