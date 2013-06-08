Скрипт на bash / php

Дано: URL: domain.ru Страница авторизации: domain.ru/login.html ( или index.php?do=login )

Формы авторизации

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Логин:

Пароль:





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Задача:

1.Авторизоваться.

2.Перейти на страницу http://domain.ru/?do=sub&type=vm

Найти текстовое поле.

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Если в нем больше, чем 10 строчек, то сохранять в файл vm.data и нажимать на кнопку

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3.Авторизовываться на странице domain2.ru поля

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Логин *

Пароль *

Войти

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4.Переходить внутри по domain2.ru/service/index 5.Загружать полученный ранее файл в текстовом формате в:

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Нажимать

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Load

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Удалять файл.Завершать цикл.

решение как угодно. Будет пихаться в кронтаб.

Название полей и граф изменены. ВНИМАНИЕ. Исполнитель НЕ будет иметь доступ к ресурсам ( даже адреса не могу показывать ). Все остальное - по запросу.

Спасибо.