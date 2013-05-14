Собрать контактные данные с сайтов

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен26 заявок412 просмотров

Задача:

Есть база сайтов. Необходимо их все просмотреть и там, где есть e-mail администратора — скопировать ее в excel. Если на сайте нет e-mail, но есть форма обратной связи — скопировать ссылку на форму обратной связи в excel.

Всего получится где-то 500 e-mail ' ов и 100 ссылок с ~1000 сайтов.

12 лет назад
EugeneMir
Евгений 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kallista
Анна 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$12
3 дня
Анна отлично справилась с заданием и уложилась в указанные сроки.
Евгений – отличный во всех отношениях заказчик. Четкое задание, быстрая проверка и мгновенная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kallista
Анна 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

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