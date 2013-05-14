Собрать контактные данные с сайтов

Задача:

Есть база сайтов. Необходимо их все просмотреть и там, где есть e-mail администратора — скопировать ее в excel. Если на сайте нет e-mail, но есть форма обратной связи — скопировать ссылку на форму обратной связи в excel.

Всего получится где-то 500 e-mail ' ов и 100 ссылок с ~1000 сайтов.