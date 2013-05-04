Копирайтинг для интернет-магазина крепежа

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки193 просмотра

Необходимо написать хорошие, оптимизированные тексты для категорий товаров интернет-магазина sever-krep.ru

Будет приветствоваться, если к заявке вы приложите пример текста для одной любой категории из нашего магазина.

12 лет назад
sever-krep
Дмитрий 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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