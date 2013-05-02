10-20 сообщений на тематических форумах

1. Разместить 10-20 постов на различных тематических форумах со ссылкой на любую статью моего сайта www.proekt-sam.ru – тема строительство, проектирование.

2. Ссылка может быть произвольного типа – те, которые пропускают модераторы форумов

3. У Вас должно быть не менее 10 одобренных сообщений на этих форумах.

4. Ссылки размещаются в постах по теме , как рекомендация – не нужно делать спам или просто кидать сообщение со ссылкой куда попало.

Жду Ваших конкретных предложений по цене и срокам.