Нужно пропарсить каталог порядка 100 товаров по шаблону для магенты Фото в отдельную папку.
Добавить товары в vk-группу
Товары надо в группу vk закинуть, картинка, цена, описание - 300 штук. Пример покажу.
Условия немного изменились, добавить тоже самое, только не в вк, а в интернет-магазин.
добавлять там легко.
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