Требуется наполнить сайт http://bioscape.xppx.ru/ товарами Товары можно взять из каталога: http://www.awt.ru/datas/catalogs/katalog_2012/bioscape%28ehret%29-vivariy-2.pdf + предоставлю 10 товаров в виде описание+фото Обязательные требования: Опыт работы с различными CMS, знание HTML, аккуратность, оперативность, ответственность.
Добавить мероприятия на сайт
Добрый день! Необходимо заполнить сайт музыкального клуба. Соответственно, я даю список исполнителей и информацию для заполнения (эксель файл) + доступ к специальному модерируемому разделу. Вы ищете информацию по имени исполнителя, фотографию, группу вконтакте, видео на ютубе. Если фотография (хотя бы одна приличного качества) найдена - нужно назвать ее по дате мероприятия (например, 22_05.jpg) и запаковать в архив, архив отправить мне. Остальное - анонс, цену билета, время и дату концерта, группу ВК и видео с выступления забиваем на сайт.
От вас - оплата за один анонс с фотографией/без фотографии.
Заявки фрилансеров
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