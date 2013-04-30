Добавить мероприятия на сайт

Добрый день! Необходимо заполнить сайт музыкального клуба. Соответственно, я даю список исполнителей и информацию для заполнения (эксель файл) + доступ к специальному модерируемому разделу. Вы ищете информацию по имени исполнителя, фотографию, группу вконтакте, видео на ютубе. Если фотография (хотя бы одна приличного качества) найдена - нужно назвать ее по дате мероприятия (например, 22_05.jpg) и запаковать в архив, архив отправить мне. Остальное - анонс, цену билета, время и дату концерта, группу ВК и видео с выступления забиваем на сайт.

От вас - оплата за один анонс с фотографией/без фотографии.