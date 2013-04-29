Требуется наполнить сайт http://bioscape.xppx.ru/ товарами Товары можно взять из каталога: http://www.awt.ru/datas/catalogs/katalog_2012/bioscape%28ehret%29-vivariy-2.pdf + предоставлю 10 товаров в виде описание+фото Обязательные требования: Опыт работы с различными CMS, знание HTML, аккуратность, оперативность, ответственность.
Наполнить сайт "под ключ"
Необходимо наполнить сайт - Тематика макулатура, сайт готов, залит в интернет, движок joomla, семантическое ядро составлено ( 200 ключей ), задача к наполнителю собрать ключи по группам, создать нужные разделы, написать статьи, написать новости, заполнить раздел специальные предложения, наполнить сайт фотоматериалами, необходимо учитывать при написании статей несколько ключевых моментов 1 люди за частую читаю что написано и задаю вопросы по написанному тексту 2 аудитория сайта от мелкого предпринимателя ( вывоз макулатуры от 500 кг по Москве, от 2 тонн по МО но не далее чем 20 км от МКАД) 3 желательно сделать СДЛ 4 хотелось бы разместить сайт в каталоге яндекса, еще раз повторю макулатура вывозится по Москве и области пишем статьи только про данные регионы. Итого. 1 наполнить сайт 2 сделать внутреннею оптимизацию 3 не забыть проверить текста на уникальность в яндексе 4 подсказать мне что не учел, сделать это )
Заявки фрилансеров
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