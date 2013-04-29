Если был опыт наполнения сайтов инфой (картинки, описания, материалы) фабрик Европы - оставляйте заявки.
Контент-менеджер для 4-х сайтов
Требуется контент-менеджер для блогов на CMS Wordpress. Темы: баня, ремонт квартиры, рыбалка, автомобили.
В обязанности входит:
1. публикация статьи.
2. загрузка картинок для каждой статьи (они будут поставляться вместе со статьями) и прописывание для них описания (alt, title)
3. Прописывание статьям заголовка, Title, Keywords, Description
4. Перелинковка внутри статьи на другие статьи сайта (не менее 4 ссылок)
5. Создание ТЗ для копирайтеров такого вида:
Название:
Ключи и вхождения (2, 3 и более):
******* (точные - *, разбавочные *)
Источники (от 2-х):
http://*******.com/*********/*********.html
http://*******.ru/*********/*********.html
http://*******.net/*********/*********.html
Количество: от - до
6. Подбор видео на сервисе Youtube.com (если нет такого видео по теме статьи, то не надо). Необходимо просто копировать ссылку на статью и подставить одну букву. Остальное сделает плагин.
Примерное количество публикаций в день - 2-3.
Темы для статей находите и выбираете вы за редким исключением. ТЗ составляются на основе данных сервиса Rookee.
Цена: 50 рублей за каждую опубликованную статью + 5 рублей за каждое видео в статьях.
Если возникают вопросы, задавайте. Я готов к плодотворному обсуждению вопроса.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Наполнение сайтов30 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходима обработка отельной базы, начать нужно уже сегодня, дается тестовое задание(3 позиции). Работа производится в самописной базе заказчика. Часть данных уже проставлена автоматически. Работа над одной позицией, далее – отель, включает: -- ...Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется ответственный исполнитель для наполнения интернет-магазина стройматериалов контентом. CMS — WordPress. Основные задачи: поиск фотографий, нанесение логотипа, изменение размеров и обработка фото по необходимости, добавление описаний к товару и всех необходимых технических параметров. ...Завершен12 лет назад
Для кулинарного сайта требуется рецепты детских блюд. Только свои рецепты, реально приготовленные с фото. прошу указывать цену за один.Закрыт12 лет назад
- $430
Необходимо подготовить файлы для импорта в интернет магазин. Есть каталог из которого нужно взять позиции и оформить согласно приложенных файлов CSV по категориям. Всего в каталоге более 4 500 позиций, общая ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Скачать с файлообменников файлы (уник репаки программ, так что именно скачивать с материалов наших), залить на другой файлообменник (доступ выдам, расскажу как забирать ссылки), удалить из материала блок со старыми ссылками и вставить в дополнительное ...Завершен12 лет назад
- $50
Требуется менеджер по поиску фотографий в поисковике. Тематика одежда, аксессуарыЗавершен12 лет назад
На проект нужно несколько человек. Задача — копипаст данных об организациях и немного рерайта/копирайта (по 250–300 збп. — позиция). ТЗ и пример вышлю. Работа срочная — до утра понедельника. Всего 20 ...Закрыт12 лет назад
На проект нужно несколько человек. Задача - копипаст данных об организациях и немного рерайта/копирайта (по 250-300 збп. - позиция). ТЗ и пример вышлю. Работа срочная - до утра понедельника. ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Скачать все фотографии с сайта diecastmodels.co или весь сайт с фотографиями, главное что бы можно было сразу иметь все фото товаров.Закрыт12 лет назад