Контент-менеджер для 4-х сайтов

Требуется контент-менеджер для блогов на CMS Wordpress. Темы: баня, ремонт квартиры, рыбалка, автомобили.

В обязанности входит:

1. публикация статьи.

2. загрузка картинок для каждой статьи (они будут поставляться вместе со статьями) и прописывание для них описания (alt, title)

3. Прописывание статьям заголовка, Title, Keywords, Description

4. Перелинковка внутри статьи на другие статьи сайта (не менее 4 ссылок)

5. Создание ТЗ для копирайтеров такого вида:

Название:

Ключи и вхождения (2, 3 и более):

******* (точные - *, разбавочные *)

Источники (от 2-х):

http://*******.com/*********/*********.html

http://*******.ru/*********/*********.html

http://*******.net/*********/*********.html

Количество: от - до

6. Подбор видео на сервисе Youtube.com (если нет такого видео по теме статьи, то не надо). Необходимо просто копировать ссылку на статью и подставить одну букву. Остальное сделает плагин.

Примерное количество публикаций в день - 2-3.

Темы для статей находите и выбираете вы за редким исключением. ТЗ составляются на основе данных сервиса Rookee.

Цена: 50 рублей за каждую опубликованную статью + 5 рублей за каждое видео в статьях.

Если возникают вопросы, задавайте. Я готов к плодотворному обсуждению вопроса.