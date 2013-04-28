Копипаст в ворд

На проект нужно несколько человек.

Задача - копипаст данных об организациях и немного рерайта/копирайта (по 250-300 збп. - позиция).

ТЗ и пример вышлю.

Работа срочная - до утра понедельника.

Всего 100 позиций.

Сайт откуда брать информацию - скажу. Работа должна быть в ворде.

Необходимо найти и скопипастить следующие данные - название, область деятельности, адрес, телефон, сайт, е-мэйл организации и написать небольшое 250-300 збп. описание данной организации, плюс если имеется в источнике логотип, добавить его.

Цену указывайте за 1 позицию и сколько сможете сделать до 8 утра по Москве.

Расчет в тот же день, после проверки.