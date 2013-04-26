Размещение по доскам объявлений

Нам нужен человек, который бы регулярно в ручную (не через программы) по нашему списку сайтов проставлял объявления раз в неделю или два.

В основном объявления по строительство деревянных домов.

Данные для объявления мы предоставим.

Сколько будут стоить ваши услуги. Пишите цены.

Оплата по вебмани на рублевый кошелек раз в неделю.