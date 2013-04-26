Необходим человек разбирающийся в базовом хтмл, на уровне контент менеджера Нужно занести серию писем на смартреспондер (желателен опыт) В сериях по 10-20 писем, это как на сайте страничку создать ...
Размещение по доскам объявлений
Нам нужен человек, который бы регулярно в ручную (не через программы) по нашему списку сайтов проставлял объявления раз в неделю или два.
В основном объявления по строительство деревянных домов.
Данные для объявления мы предоставим.
Сколько будут стоить ваши услуги. Пишите цены.
Оплата по вебмани на рублевый кошелек раз в неделю.
Заявки фрилансеров
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