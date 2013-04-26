Наполнить интернет-магазин

Доброго времени суток!

Нужно добавить в интернет-магазин порядка 2000 товаров с фотками и описанием, а также нужно указывать цены.

Нужен ответственный человек, который не подведет со сроками. Оплата по факту. Я на проекте давно, отзывы только хорошие, можете пообщаться с исполнителями. По срокам - неделя максимум. Оплата - 5 000 рублей.