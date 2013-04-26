Собрать БД организаций

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Закрыт6 заявок192 просмотра

Здравствуйте!

Требуется собрать базу данных из поставщиков товаров/работ/услуг, представленных здесь: sberbank-ast.ru/SupplierList.aspx

Интересуют название, ИНН и необходимо найти и добавить адреса электронной почты

12 лет назад
kisun
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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