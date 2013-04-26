Требуется составить каталог товаров для интернет-магазина люстр и светильников. Имеется набор производителей, нужно: - составить список светильников и люстр каждого производителя - для каждого товара прикрепить изображение (без чужих копирайтов, ...
Собрать БД организаций
Здравствуйте!
Требуется собрать базу данных из поставщиков товаров/работ/услуг, представленных здесь: sberbank-ast.ru/SupplierList.aspx
Интересуют название, ИНН и необходимо найти и добавить адреса электронной почты
Заявки фрилансеров
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