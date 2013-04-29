Поменять сортировку категорий - справится любой

На сайте нужно поменять порядок вывода категорий товаров исхода из структуры прайса в Эксель. Нужно будет открыть сайт и файл, менять цифры порядковых номеров и жать кнопку сохранить.

Категорий около 300, товарных групп значительно меньше, т.е. за раз идет сохранение порядка десятка номеров. Времени потребуется около часа, если делать внимательно.

Нужен исполнитель готовый к сразу приступить работе.