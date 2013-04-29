Поменять сортировку категорий - справится любой

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен3 заявки146 просмотров

На сайте нужно поменять порядок вывода категорий товаров исхода из структуры прайса в Эксель. Нужно будет открыть сайт и файл, менять цифры порядковых номеров и жать кнопку сохранить.

Категорий около 300, товарных групп значительно меньше, т.е. за раз идет сохранение порядка десятка номеров. Времени потребуется около часа, если делать внимательно.

Нужен исполнитель готовый к сразу приступить работе.

12 лет назад
Alex_Revo
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Frazelli
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
9 отзывов(-1)
12 лет назад
$10
1 день
Отличная работа, быстро разобрался что требуется и выполнил задание без задержек.
Четко и подробно объяснил задание. Оплата без задержек. Приятно работать с таким заказчиком.

Заявки фрилансеров

Frazelli
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
9 отзывов(-1)
12 лет назад