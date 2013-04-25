Ручное наполнение DLE, интернет-магазины

Необходим опытный контент-менеджер на постоянные работы. Как правило добавление и грамотное оформление материала в рамках сайта (товары, статьи, публикации). Контент или предоставляется, или указываются источники для этого. Регулярная мелко-средне-крупная по объемам работа.