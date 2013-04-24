Требуется размещение игр на DLE сайт

Нужно постить игры компьютерные (офисные тоже), красиво оформлять их, заливать файлы по указанному мною доступу. Рерайт описания обязателен, не забывать писать особенности гры, системные требования, скриншоты и т.д.

Также постить флеш игры, мини описание рерайт и сама флеш игра для игры онлайн.

Прохождения также наполнять, но копипаст из хороших источников. Все источники себе найдите сразу, чтобы было удобно постить. Игр немного выходит конечно, 2-3 игры будет максимум получаться и флешек штук 5 в день добавлять (каталог почти пуст), прохождения 1-2 статьи в сутки, как будет получаться.

Оплата ежемесячная по окончании месяца (в первый месяц могу на 2 раза разделить, то есть при прохождении пары недель, оплата, чтоб не переживали насчет нее). Ежемесячно готов платить вам 3000р на вебмани за наполнение или же укажите свою цену.