Для наполнения сайта небольшого собственного бизнеса городского масштаба нужен ответственный фрилансер. Задачи - наполнение сайта текстами (написание). Собеседование по скайпу. 40р/1000.
Контент-менеджер в ИМ стройматериалов
Есть интернет-магазин строительных материалов. Необходимо по мере необходимости добавлять новую продукцию на сайт:
1. Находить картинки по названиям брендов и конкретных наименований товаров
2. Размещать новые товары и картинки на сайте
3. Добавлять небольшие описания при необходимости (копирайт)
Система управления не сложная (Webasyst ShopScript)
Недорого!
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