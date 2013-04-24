Контент-менеджер в ИМ стройматериалов

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок270 просмотров

Есть интернет-магазин строительных материалов. Необходимо по мере необходимости добавлять новую продукцию на сайт:

1. Находить картинки по названиям брендов и конкретных наименований товаров

2. Размещать новые товары и картинки на сайте

3. Добавлять небольшие описания при необходимости (копирайт)

Система управления не сложная (Webasyst ShopScript)

Недорого!

Webasyst
12 лет назад
Gnoll
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров