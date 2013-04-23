Наполнение сайта промышленной компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок183 просмотра

Необходимо заполнить сайт polipool.ru на wordpress информацией:

перенести информацию со старого движка manyplast.ru (joomla), добавить новую, структурировать,

добавить картинки, сделать перелинковку и т.д.

JoomlaWordPress
12 лет назад
PaulIV
Павел 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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