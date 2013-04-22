Парсер данных магазина сантехники

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт15 заявок276 просмотров

Необходимо по категориям спарсерить товар с сайта http://santehnika-online ru/

На выходе csv со ссылками на фото, характеристиками

12 лет назад
Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров