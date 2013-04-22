Для интернет-магазина. Есть карточка товара в ворде, в котором: 1) Описание товара отсутствует вообще 2) Описание есть, но объем текста менее 3-х абзацев 3) Описание есть, ...
Исполнитель для наполнения сайтов статьями
Требуется контент-менеджер для наполнения нескольких сайтов.
Задачи:
1) Поиск материалов по теме сайта
2) Публикация подготовленных материалов (возможно понадобится реврайтинг) в системе CMS сайта
Вакансия постоянная, пожалуйста присылайте Ваши предложения со следующими цифрами:
1) Стоимость Ваших услуг в месяц
2) Сколько статей вы готовы подготовить за указанную стоимость.
Тематики сайтов в основном женская - покупки, белье, бижутерия, одежда, галантерея и пр.
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