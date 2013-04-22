Нужны Контент-менеджеры для наполнения сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен22 заявки485 просмотров

Требования:

Легкая обучаемость, ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ!

5 полных рабочих часов в день на нашем проекте.

Система управления Bitrix

Skype!!! переписка с менеджерами нашей компании только по skype

Внимательность

Обязанности:

Добавление в день не менее 40 товаров (мебель, свет, предметы интерьера из Европы)

Заполнение карточки товара с размерами, все берется из иностранных прайсов и каталогов пдф.

оплата за товар— 15 рублей / товар

Работа постоянная, долгосрочная.

12 лет назад
tatka007
39 лет
12 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

TextProject
Анна 
41 год
14 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$1
1 день
Спасибо за качественную работу и за приятное сотрудничество. C радостью буду работать дальше!
Отличный заказчик, гарантированная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

TextProject
Анна 
41 год
14 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад

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