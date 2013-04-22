Нужны Контент-менеджеры для наполнения сайта

Требования:

Легкая обучаемость, ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ!

5 полных рабочих часов в день на нашем проекте.

Система управления Bitrix

Skype!!! переписка с менеджерами нашей компании только по skype

Внимательность

Обязанности:

Добавление в день не менее 40 товаров (мебель, свет, предметы интерьера из Европы)

Заполнение карточки товара с размерами, все берется из иностранных прайсов и каталогов пдф.

оплата за товар— 15 рублей / товар

Работа постоянная, долгосрочная.