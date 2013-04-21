Требуется создать карточки товара в 1С - внести в карточку картинку и характеристики товара. Изображение должно соответствовать названию товара, качественное . Специалист нужен с практическим опытом создания карточки товара в 1 С под ...
Заполнить карточки товаров
Здравствуйте,
Новому интернет магазину женской одежды требуется исполнитель для следующей работы:
Сделать описание (по фотографии) женской одежды -500-600 зн .Фотографии очень хорошего кач-ва с разными ракурсами.
Разместить описание с 3-5 фотографиями в карточку товара
Заполнить в админке-параметры-тайтл-кейворд-дискришн
На данный момент 350 ед.
Желательно опыт в описании одежды и СЕО оптимизированных текстов.
Магазин работает на базе HostCms,процесс наполнения прост.
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