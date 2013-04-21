Скачать векторный рисунок и сохранить c правками

В чём заключается работа:

1. Я передаю список ссылок с картинками и называния в которое нужно переименовать картинки.

Пример:

break http://www.clker.com/clipart-mining-or-rock-breaking-1.html

Результат:

http://ev9eniy.ru/tasks/130419.svg2png/words.rar

2. Вы скачиваете векторный рисунок.

3. Переименовываете название на то, что указано в списке.

4. Вы аккуратно удаляете рамку (если есть) и белый цвет, что бы остался только черное изображение, меняете весь цвет на #322b21.

5. Сохраняете изображение в формате svg, ai.

6. Сохраняете в формате png прозрачную картинку, высота 72px ширина исходя из пропорции. Картинка должна занимать всю площадь.

7. Перечеркиваете картинку по шаблону и так же сохраняете в расширении .not.(svg, ai, png)

8. Архивируете и передаёте результат работы (6 файлов - svg, ai, png с новым названием и цветом #322b21).

Для начала работы от вас ожидаю:

1. Подтверждение, что у вас есть Adobe Illustrator CS6

2. Стоимость сохранения за 10 картинок.

Порядок работы:

1. После изучения вашей заявки, пишу устраивает ли стоимость.

2. Если устраивает, оплачиваю тестовое задание и даю одну ссылку (жду от вас реквизиты WebMoney сразу).

3. Получаю результат, проверю, если все сделано по заданию оплачиваю за остальные 9 ссылок и передаю список.

По общению:

1. Отвечаю только на заявки c сайта и личные сообщения.

2. Смогу ответить на вашу заявку в субботу 20 апреля в 20:00 по Москве.