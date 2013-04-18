1. Пример что есть уже у нас http://yees.travel/hotel/page/aquabellabeachhotel 2. Где можно взять (пример) чего у нас нет http://www.tophotels.ru/main/hotel/al4919/ http://www.tury.ru/hotel/id/63137 3. Что нужно ...
Ручное добавление в каталоги
Для РУЧНОГО добавления в каталоги сайтов, доски объявлений, каталоги пресс релизов и т.п. требуется человек. Список каталогов для постинга и загаловки объявлений с описаниями к ним и т.п. я предоставлю. От вас потребуется отчет в виде excell файла с адресами размещенных ссылок, оплата от 3 до 10 рублей за одну ссылку (зависит от вида размещения).
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