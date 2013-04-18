Контент-менеджер в команду

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт14 заявок285 просмотров

Для работы в команде нужен надежный свободный человек.

Основная работа - формировать контент новых сайтов. Закидывать товары, обрабатывать фото, править структуру меню.

Прошу указывать желаемый тариф за час такой работы.

12 лет назад
viplance
44 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Публикация контента

    $13

    Здравствуйте. Имеется сайт на CMS Wordpress. В него залито 40 записей, которые ждут утверждения. При необходимости все обьясню, там элементарно, разберетесь. Необходимо: 1. Добавить тематическую картинку, ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнить страницу текстом и картинками

    Здравствуйте! Есть самописный сайт vtb32.ru - нужно удалить что в разделе грузы http://vtb32.ru/cargoes.html и заполнить тем что в прикрепленном файле - не просто скопировать и вставить а оформить как надо чтобы красиво смотрелось, оплата после ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Срочно собрать информацию ж/д тупики Москвы и МО

    Срочно (сегодня, четверг 18 апреля) собрать из поисковиков (Яндекс, Google) актуальную информацию по ж/д тупикам в Москве и Московской области. Заполнить прилагающуюся таблицу. Начать немедленно. Называйте цену одной позиции. Обязательно указывать источник информации. Плачу электронными ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Проверить на правильность продукты в магазине

    Для работы не надо знаний в программировании, дизайне или ещё что нибудь подобное. Нужно только уметь кликать по интернету. Мы дадим список с данными, которые нужно будет проверить и исправить на нашем сайте. Как это ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Исполнитель для поиска информации в интернете

    Требуется человек на полный рабочий день (удаленно) Поиск информации в интернете (глубокий поиск), компаний определенной тематики в определенных регионах Сбор данных (название компании, тип, контакты)

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Контент менеджер - тематика медицина

    $1000

    Требуется контент менеджер для наполнения сайта -портала по медицине.Предпочтение с медицинским образованием,студент(ка) любого мед вуза.Требуется написание статей от 2000 до 3000 знаков.Оплата 2 $ за 1000 знаков.Первоначальный объем работы на 1000 вмз.В дальнейшем возможно постоянное ...

    Написание статей
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вакансия контент-менеджера

    $50

    Предлагаю работу по наполнению интернет-магазина товарами и другой обработке товаров ( описание, фото, видео, перевод с оригинала и просчет цены). Оплата 6 руб. за каждый добавленый товар. При успешном выполнении возможны постоянные заказы +%.

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Заполнение сайта

    $50

    Надо внести информацию на некоторые сайты. Сайты на Drupal и Joomla. 1. На страницу http://skorpion.ufalab.com/proizvodim (друпал)добавить табличку 1.doc с вложения. Ее надо сверстать. Для фоток есть отдельное поле загрузки, но можно и через фтп ...

    DrupalJoomla
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад