Наполнить товарами интернет-магазин

Надо внести информацию на некоторые сайты. Сайты на Drupal и Joomla. 1. На страницу http://skorpion.ufalab.com/proizvodim (друпал)добавить табличку 1.doc с вложения. Ее надо сверстать. Для фоток есть отдельное поле загрузки, но можно и через фтп ...