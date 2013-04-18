Контент менеджер - тематика медицина

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки600 просмотров

Требуется контент менеджер для наполнения сайта -портала по медицине.Предпочтение с медицинским образованием,студент(ка) любого мед вуза.Требуется написание статей от 2000 до 3000 знаков.Оплата 2 $ за 1000 знаков.Первоначальный объем работы на 1000 вмз.В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество(оговаривается отдельно по окончанию работы).От Вас портфолио, сведения об образовании.Ваши возможности(максимально количество знаков в день)Текст должен быть 95% уникальным -проверка будет осуществятся e text и advego.Пожалуйста те у кого ломается компьютер постояно виснет и не работает скайп и аська а также разряжена батарейка тлф и вы постоянно в не доступе -не тратте не мое не свое время.Желающие поторговаться проходят мимо!Расценки четкие и увеличиваться не будут!Возможна небольшая премия за скорость и качество работы .Внимание - строго сделка без риска !!!комиссию по сделке оплачиваю я сам- у вас чистый доход!!!

Написание статей
12 лет назад
belov-bs
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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