Добавить товар в интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен16 заявок276 просмотров

Есть сайт на opencart , есть файл xls с товаром , весь товар надо добавить на сайт плюс картинки с интернета. Товаров в списке более 2500 наименований. Все картинки в интернете есть. Сайт air-mag.com

Opencart
12 лет назад
dedyshka1168
Дмитрий 
56 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$100
2 дня
Очень доволен работой. Сделан импорт товара (2700 единиц) за два дня. Уверен, что буду еще обращаться к Сергею. Всегда на связи, всегда объяснит, если что не понятно. Спасибо.
Надежный заказчик - четкое задание, быстрая проверка и моментальная оплата. Доволен сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад