Добавить 100 постов в блог на Wordpress

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка165 просмотров

Нужно выполнить следующую задачу.

Есть блог на wordpress. Есть книга в word.

Из этой книги нужно добавить каждую главу как отдельную запись в wordpress

Редактирование минимальное. Нужно добавить заголовок, поправить текст(если съехал), вставить все изображения из word файла. Выбрать категорию, теги, время поста и нажать кнопку запланировать.

Требования:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Наличие скайпа. Без скайпа заявки не рассматриваю.

Стоимость:

5 рублей за 1 пост. Нужно 100 постов.

Работы на 2-3 часа, с перерывами на чай.

Оставляйте ваши контакты скайп и обязательно напишите время, когда вас можно застать в сети.

WordPress
12 лет назад
ifedorov01
Максим 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

trent_dj
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$16
1 день
Один из тех людей, кто берется и делает до конца. Причем делает качественно. Часто пользуюсь услугами фрилансеров, но 90% людей совершенно не хотят работать. Здесь же ситуация другая. Если стоит выбор между 2мя фрилансерами, советую Андеря!
Приятный заказчик, всегда на связи, задание дал четкое и понятное. Оплата вовремя, все четко и без вопросов.

Заявки фрилансеров

trent_dj
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад