Требуется перенести 41 товар из Виртуемарта в Опенкарт. Картинки уже загружены на сервер. Нужно выбрать картинку, перенести краткое описание и некоторые параметры товаров. Обязательно опыт работы с Виртуемартом и ...
Добавить 100 постов в блог на Wordpress
Нужно выполнить следующую задачу.
Есть блог на wordpress. Есть книга в word.
Из этой книги нужно добавить каждую главу как отдельную запись в wordpress
Редактирование минимальное. Нужно добавить заголовок, поправить текст(если съехал), вставить все изображения из word файла. Выбрать категорию, теги, время поста и нажать кнопку запланировать.
Требования:
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
Наличие скайпа. Без скайпа заявки не рассматриваю.
Стоимость:
5 рублей за 1 пост. Нужно 100 постов.
Работы на 2-3 часа, с перерывами на чай.
Оставляйте ваши контакты скайп и обязательно напишите время, когда вас можно застать в сети.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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