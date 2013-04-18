Добавить 100 постов в блог на Wordpress

Нужно выполнить следующую задачу.

Есть блог на wordpress. Есть книга в word.

Из этой книги нужно добавить каждую главу как отдельную запись в wordpress

Редактирование минимальное. Нужно добавить заголовок, поправить текст(если съехал), вставить все изображения из word файла. Выбрать категорию, теги, время поста и нажать кнопку запланировать.

Требования:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Наличие скайпа. Без скайпа заявки не рассматриваю.

Стоимость:

5 рублей за 1 пост. Нужно 100 постов.

Работы на 2-3 часа, с перерывами на чай.

Оставляйте ваши контакты скайп и обязательно напишите время, когда вас можно застать в сети.