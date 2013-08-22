Сбор товаров для импорта в каталог. CSV-файл

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка187 просмотров

ТЗ сбор позиций для импорта в каталог в CSV-файл.

Необходимо с нескольких разных источников собрать товарные позиции в csv-файл.

Источники и интересующие в них позиции - в приложении.

Методика описания CSV - в приложении. Прочтите, прежде чем читать дальше про сроки и бюджет.

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Срок выполнения работы: до 3 дней. Будет быстрее - отлично, будет бонус.

Бюджет: есть 2 ориентира. Либо по 10-15 рублей*1 позиция, либо суммарно 2000-3000 рублей (что соответствует 200 позициям в CSV).

Бюджет примерный, может быть как меньше (если позиций на выходе будет меньше, читайте последний абзац в "методичке"), так и больше (больше позиций, быстрое выполнение).

Бонусы - за быстрое и качественное выполнение, малусы - за "цельные" позиции и просрочку.

Это мое представление о цене проекта, и оно не окончательно. Если вы обоснованно считаете цену некорректной, предложите свою (с обоснованием), если обоснование корректно - соглашусь.

Оплата строго по факту. Предоплату не вношу, по факту оплату получите 100%, рисковать репутацией ради небольшой суммы я не буду. Возможна поэтапная сдача и оплата.

Оплата на WMR, ЯД, Qiwi.

Тендер будет особенно полезен новичкам - оставлю отзыв, предложу другие тендеры по другим своим проектам. Подобной работы ОЧЕНЬ много всегда.

В заявке указывайте:

- Контакты

- Свой срок, свою цену. Отмечайте их в заявке, чтоб можно было заявку принять.

- Если был опыт подобной работы, тоже укажите.

Результат принимаю в виде нескольких CSV и отдельной папки с фотографиями (можно все в одну)

12 лет назад
UFFO_ru
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

kazak-s-v
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$80
2 дня
Задача, к сожалению, не была выполнена полностью, по независящим от меня причинам. Сергей вынужден был отказаться от сотрудничества по семейным обстоятельствам. Однако, та часть работ, что была выполнена, была выполнена им бесплатно, и Сергей не стал зря тратить мое время, как многие другие, затягивая и срывая сроки.
Отличный заказчик, и притом понимающий, вошел в мою ситуацию, большое ему спасибо. Таких заказчиком мало стало на сегодняшний день. Всем советую к сотрудничеству. С уважением, Сергей Казак.

Заявки фрилансеров

kazak-s-v
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад