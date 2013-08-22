Сбор товаров для импорта в каталог. CSV-файл

ТЗ сбор позиций для импорта в каталог в CSV-файл.

Необходимо с нескольких разных источников собрать товарные позиции в csv-файл.

Источники и интересующие в них позиции - в приложении.

Методика описания CSV - в приложении. Прочтите, прежде чем читать дальше про сроки и бюджет.

---=---

Срок выполнения работы: до 3 дней. Будет быстрее - отлично, будет бонус.

Бюджет: есть 2 ориентира. Либо по 10-15 рублей*1 позиция, либо суммарно 2000-3000 рублей (что соответствует 200 позициям в CSV).

Бюджет примерный, может быть как меньше (если позиций на выходе будет меньше, читайте последний абзац в "методичке"), так и больше (больше позиций, быстрое выполнение).

Бонусы - за быстрое и качественное выполнение, малусы - за "цельные" позиции и просрочку.

Это мое представление о цене проекта, и оно не окончательно. Если вы обоснованно считаете цену некорректной, предложите свою (с обоснованием), если обоснование корректно - соглашусь.

Оплата строго по факту. Предоплату не вношу, по факту оплату получите 100%, рисковать репутацией ради небольшой суммы я не буду. Возможна поэтапная сдача и оплата.

Оплата на WMR, ЯД, Qiwi.

Тендер будет особенно полезен новичкам - оставлю отзыв, предложу другие тендеры по другим своим проектам. Подобной работы ОЧЕНЬ много всегда.

В заявке указывайте:

- Контакты

- Свой срок, свою цену. Отмечайте их в заявке, чтоб можно было заявку принять.

- Если был опыт подобной работы, тоже укажите.

Результат принимаю в виде нескольких CSV и отдельной папки с фотографиями (можно все в одну)