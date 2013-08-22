Для интернет магазина надо найти логотипы производителей около 70 шт. требования: только JPG размер по ширине 200 pix по высоте не более 150 pix цветные без лишних знаков ...
Сбор товаров для импорта в каталог. CSV-файл
ТЗ сбор позиций для импорта в каталог в CSV-файл.
Необходимо с нескольких разных источников собрать товарные позиции в csv-файл.
Источники и интересующие в них позиции - в приложении.
Методика описания CSV - в приложении. Прочтите, прежде чем читать дальше про сроки и бюджет.
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Срок выполнения работы: до 3 дней. Будет быстрее - отлично, будет бонус.
Бюджет: есть 2 ориентира. Либо по 10-15 рублей*1 позиция, либо суммарно 2000-3000 рублей (что соответствует 200 позициям в CSV).
Бюджет примерный, может быть как меньше (если позиций на выходе будет меньше, читайте последний абзац в "методичке"), так и больше (больше позиций, быстрое выполнение).
Бонусы - за быстрое и качественное выполнение, малусы - за "цельные" позиции и просрочку.
Это мое представление о цене проекта, и оно не окончательно. Если вы обоснованно считаете цену некорректной, предложите свою (с обоснованием), если обоснование корректно - соглашусь.
Оплата строго по факту. Предоплату не вношу, по факту оплату получите 100%, рисковать репутацией ради небольшой суммы я не буду. Возможна поэтапная сдача и оплата.
Оплата на WMR, ЯД, Qiwi.
Тендер будет особенно полезен новичкам - оставлю отзыв, предложу другие тендеры по другим своим проектам. Подобной работы ОЧЕНЬ много всегда.
В заявке указывайте:
- Контакты
- Свой срок, свою цену. Отмечайте их в заявке, чтоб можно было заявку принять.
- Если был опыт подобной работы, тоже укажите.
Результат принимаю в виде нескольких CSV и отдельной папки с фотографиями (можно все в одну)
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