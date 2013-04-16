Требуется исполнитель на постоянную работу по публикации статей на сайте медицинской тематики. В работу входит добавление готовых статей на сайт и их визуальное оформление. Сайт работает на CMS Joomla, приветствуется опыт ...
Бодрый контент-менеджер
Здравствуйте.
Требуется менеджер контента обладающий следующими качествами:
- подходящий к делу с умом, здравым смыслом и смекалкой
- ответственность
- соблюдение сроков
- добропорядочность
- качество исполнения
- рассчитывающий на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество
Обладающий навыками:
- внимательного чтения, выслушивания и задавания вопросов
- работы в интерфейсах CMS: Joomla\ModX\UMI\Bitrix\WordPress
- базовое HTML
- работы с визуальным редактором
- работы по протоколам FTP\SSH
- ресайза и уменьшение веса картинок
- написания текстов, статей, анкоров
- работы с сервисами Google: gmail, disk
У вас не должно быть проблем:
- с компьютером
- со связью
- вы не должны страдать чем-бы то ни было, что мешает вам работать и зарабатывать
Заявки фрилансеров
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