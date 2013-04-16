Бодрый контент-менеджер

Здравствуйте.

Требуется менеджер контента обладающий следующими качествами:

- подходящий к делу с умом, здравым смыслом и смекалкой

- ответственность

- соблюдение сроков

- добропорядочность

- качество исполнения

- рассчитывающий на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество

Обладающий навыками:

- внимательного чтения, выслушивания и задавания вопросов

- работы в интерфейсах CMS: Joomla\ModX\UMI\Bitrix\WordPress

- базовое HTML

- работы с визуальным редактором

- работы по протоколам FTP\SSH

- ресайза и уменьшение веса картинок

- написания текстов, статей, анкоров

- работы с сервисами Google: gmail, disk

У вас не должно быть проблем:

- с компьютером

- со связью

- вы не должны страдать чем-бы то ни было, что мешает вам работать и зарабатывать