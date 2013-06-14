Наполнение сайта автошколами

Нужно наполнить сайт автошколами.

По автошколе такие поля: адрес, телефон, сайт, е-мейл, стоимость, дополнительные услуги.

Обязанности:

- дозаполнение сайта через админку организациями: поиск+копипаст.

- удаление неработающих организаций

- редактирование неактуальной информации

Требования:

- ответственность, адекватность

- опыт подобной работы - наполнение сайтов

- наличие постоянного доступа в сеть, icq или skype

Доступ в админку я дам, сложного ничего нет.

Способ оплаты: webmoney, (bl200, персональный аттестат)

Оплата по количеству работы.

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Кидалам, людям с чужим портфолио, «школьникам», людям с BL0, с кошельками зарегистрированными позавчера с отмазками «я до этого работал только по Яндекс.Деньгам» и т.п. – не беспокоить!