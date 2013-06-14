Наполнение сайта автошколами

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен10 заявок205 просмотров

Нужно наполнить сайт автошколами.

По автошколе такие поля: адрес, телефон, сайт, е-мейл, стоимость, дополнительные услуги.

Обязанности:

- дозаполнение сайта через админку организациями: поиск+копипаст.

- удаление неработающих организаций

- редактирование неактуальной информации

Требования:

- ответственность, адекватность

- опыт подобной работы - наполнение сайтов

- наличие постоянного доступа в сеть, icq или skype

Доступ в админку я дам, сложного ничего нет.

Способ оплаты: webmoney, (bl200, персональный аттестат)

Оплата по количеству работы.

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Кидалам, людям с чужим портфолио, «школьникам», людям с BL0, с кошельками зарегистрированными позавчера с отмазками «я до этого работал только по Яндекс.Деньгам» и т.п. – не беспокоить!

12 лет назад
bigconcept
Степан 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

VIRJINIYA
Виктория 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$50
7 дней
Виктория наполняла сайт большим количеством информации. Количество ошибок минимально, постоянно на связи в icq/e-mail и не пропадает. Всё четко
Пунктуальный и терпеливый заказчик, готовый разъяснить неясные моменты в тз. Оплата всегда своевременно. К качеству относится строго и при выявлении грубых ошибок может справедливо наказать. Рекомендую и сама буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

VIRJINIYA
Виктория 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад

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