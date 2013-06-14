Для интернет магазина коммерческой тематики систем кондиционирования требуется специалист для добавления товарных позиций с каталога по образцу имеющихся позиций на сайте (от 50 шт -2000). Все данные предоставляются утвержденным исполнителям. ...
Наполнение сайта автошколами
Нужно наполнить сайт автошколами.
По автошколе такие поля: адрес, телефон, сайт, е-мейл, стоимость, дополнительные услуги.
Обязанности:
- дозаполнение сайта через админку организациями: поиск+копипаст.
- удаление неработающих организаций
- редактирование неактуальной информации
Требования:
- ответственность, адекватность
- опыт подобной работы - наполнение сайтов
- наличие постоянного доступа в сеть, icq или skype
Доступ в админку я дам, сложного ничего нет.
Способ оплаты: webmoney, (bl200, персональный аттестат)
Оплата по количеству работы.
-------------
Кидалам, людям с чужим портфолио, «школьникам», людям с BL0, с кошельками зарегистрированными позавчера с отмазками «я до этого работал только по Яндекс.Деньгам» и т.п. – не беспокоить!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов112 заявокЗакрыт6 лет назад
- $250
Необходимо добавить отели и номера на сайт spb.60minut.ru Пример добавленного отеля http://60minut.ru/node/104 Пример добавленного номера http://60minut.ru/room/1000/121 Всего около 60 в СПБ. В дальнейшем возможен перевод ...Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
необходимо наполнить интернет-магазин система адвантшоп 400-500 позиций, оформить главную стр(написать название и указать контакты) подробности по телефону 89859904147 звонить можно в любое время. требуются фрилансеры из москвы.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется собрать каталог изображений "Отопительная техника". Есть прайс в котором 13000 позиций. Изображения нужны не для всех 13000 позиций, a только для "Категория 3", так как, продукты идентичны и меняются лишь ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Требуется перепечатать отсканированный текст. В двух файлах основной текст одиноковый. Выбирайте какой больше нравиться.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Ищу специалиста который может оформить несколько страниц сайта с илююстрациями, блоками, заголовками. В таком стиле http://www.apple.com/ru/iphone/why-iphone/ и еще пример http://gogetlinks.net/update.phpНаполнение сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $12
Требуется разместить статьи на сайт (админка сайта - самопис, похожий на joomla) Последовательность выполнения задания: 1. С сайта advego.ru с определнного аккаунта взять статьи. 2. Зайти в админку сайта, найти необходимые разделы ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
О проекте Федеральный каталог бизнес центров: www.bcbook.ru Что надо делать: 1. Наполнять каталог: искать, находить сайты бизнес центров по всей России 2. В личном кабинете каталога методом простого «копи-паста» создавать ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо наполнение интернет-магазина. Интернет магазин на OpenCart. Примерно 2-3 тыс. позиций.Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Мне нужно наполнить сайт текстами (тексты готовы)! около 40 страниц. Система управления есть. = оцениваю эту работу примерно в 3000 - 5000 руб. /подробное ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт12 лет назад