Необходимо добавить отели и номера на сайт spb.60minut.ru Пример добавленного отеля http://60minut.ru/node/104 Пример добавленного номера http://60minut.ru/room/1000/121 Всего около 60 в СПБ. В дальнейшем возможен перевод ...
Требуются контент-менеджеры. Наполнение каталога
О проекте
Федеральный каталог бизнес центров: www.bcbook.ru
Что надо делать:
1. Наполнять каталог: искать, находить сайты бизнес центров по всей России
2. В личном кабинете каталога методом простого «копи-паста» создавать страницы бизнес центров.
Конкретнее:
Страницы создавать в соответствии с требованиями.
Админка каталога имеет подробную инструкцию.
Создание одной страницы занимает 10-15 мин.
Логин, пароль и инструкции получать у администратора после «приема на работу»
Требования:
Аккуратность и внимательность;
Базовые знания HTML
Оплата:
Фиксированная оплата за каждую созданную (принятую администратором) страницу в размере 15 руб./шт. 2 раза в месяц 15 и 30 числа каждого месяца.
Плюшки:
Бонусы трудолюбивым!
Заявки фрилансеров
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