Добавление центров йоги на сайт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок161 просмотр

Необходимо добавить центры йоги из списка на сайт http://paheli.ru,

Как здесь: http://paheli.ru/yoga/club/era-vodoleya

То есть добавляется название, логотип, фотографии клуба, адрес, телефон, сайт, email.

Также нужно написать короткое описание - пару предложений, о цене, времени работы, видах занятий и т.п.

Всего около 550 центров.

Нужен человек, готовый к долгосрочному сотрудничеству по темам сайта paheli.ru, с которым можно оперативно связываться для координации работы.

12 лет назад
kazip
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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