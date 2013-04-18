Наполнить контентом форум сайта об игре World of Tanks. Требуется: -грамотный заголовок с точки зрения seo -1-2 предложения с описанием -скрины -сам файл Где брать контент - подскажу, с выходом ...
Перенос статей с одного сайта на другой.
Здравствуйте, необходимо перенести статьи с одного сайта на joomla 1.5 , на обновленную версию сайта на joomla 2.5 . Точное количество статей сказать не могу, но думаю до 100шт. При переносе статья должна быть качественно обработана, чтобы были выделены заголовки, выделены абзацы и т.д.
Пишите ваши цены за 1 статью.
Выбранный исполнитель
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