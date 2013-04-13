Добрый день. Для постоянного сотрудничества требуется контент менеджер. Требуется заполнение интернет магазинов, каталогов и т.д. Жду ваших предложений.
Нужно наполнить сайт на тему игры World of Tanks.
Наполнить контентом форум сайта об игре World of Tanks. Требуется:
-грамотный заголовок с точки зрения seo
-1-2 предложения с описанием
-скрины
-сам файл
Где брать контент - подскажу, с выходом обновлений игры, обновляется и контент, поэтому буду обращаться постоянно.
Если вы играете в World of Tanks, указывайте свой логин в игре.
Выбранный исполнитель
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