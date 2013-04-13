Нужно наполнить сайт на тему игры World of Tanks.

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Закрыт9 заявок249 просмотров

Наполнить контентом форум сайта об игре World of Tanks. Требуется:

-грамотный заголовок с точки зрения seo

-1-2 предложения с описанием

-скрины

-сам файл

Где брать контент - подскажу, с выходом обновлений игры, обновляется и контент, поэтому буду обращаться постоянно.

Если вы играете в World of Tanks, указывайте свой логин в игре.

12 лет назад
omega92
44 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Renessance
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Однозначно непорядочный исполнитель. Договаривались на текст из трех предложений, а в некоторых материалах не было и одного. В материалах допускались различного рода ошибки - грамматические, синтаксические, материал просто копипастил и ничего не проверял и не исправлял, один и тот же материал я проверял и отправлял на переделку несколько раз. О том, чтобы все добавляемые материалы были в одном стиле не было даже и речи. Файлы, залитые на сайт для скачивания пользователями не проверялись, а после того, как один из них гугл определил как потенциально вредоносный, я решил не рисковать и удалил все материалы, размещенные этим исполнителем. А так как оплату за работу я уже произвел, то написал исполнителю письмо с просьбой перезалить файлы либо вернуть деньги, но, к сожалению, ответа вот уже 4 дня как жду. И скорее всего не дождусь. Также, в ответ на мой отзыв о нем, он оставил свой отзыв обо мне: Договорились заливать файлы, о стилизации ничего сказано не было, было договорено копипастить. Прошло две недели, все было ок, и тут на тебе гугл написал о вирусе, так в патчах это обычное дело. Теперь просит перезалить все, еще бы через год написал. Настроятельно не рекомендую работать с этим заказчиком [Комментарий к отзыву] Чтобы не быть голословным, выдержка из задания "1–2 предложения с описанием", в результате вместо 1-2 предложений было написано 2 слова. Также, человек лукавит, говоря о патчах, речь шла о прицелах, для тех, кто не в курсе, у прицелов для WoT, расширение swf, если их несколько, то они располагаются в архиве. Исполнитель залил вместо прицелов неизвестные файлы с расширением exe, один из которых гугл после индексации, распознал как вирус, после этого пришлось удалить все, что добавил этот человек. Теперь что касается сроков, если вы обратите внимание, он подал заявку 02.05, сегодня 15.05, то есть уже нет указанных двух недель. Также в подтверждение моих слов, могу предоставить скрин электронного письма от 09.05, в котором я прошу его переделать материалы, то есть фактически со дня подачи заявки от него до выявления вирусов прошло 7 дней, а не 14 и тем более не год. Делайте выводы о личности этого мошенника, который пытаясь оправдаться, обливает грязью других.
Договорились заливать файлы, о стилизации ничего сказано не было, было договорено копипастить. Прошло две недели, все было ок, и тут на тебе гугл написал о вирусе, так в патчах это обычное дело. Теперь просит перезалить все, еще бы через год написал. Настроятельно не рекомендую работать с этим заказчиком

Заявки фрилансеров

Renessance
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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