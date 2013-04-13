Рецепты на кулинарный сайт

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт18 заявок280 просмотров

Добрый день. Требуется наполнение кулинарного сайта рецептами.

Я даю ключевые слова по которым нужны рецепты.. вы ищите рецепт, подбираете картинки для него.. и публикуете на сайте.... желательно также проверять текст на уникальность...

Движок сайта на вордпресс...

Работа будет отдана адекватному исполнителю с меньшей предложенной ценой за добавление 1-го рецепта.

Объем работы - нужно добавить 1500 рецептов... и потом по-месячно еще....

Оплата желательна по Webmoney.

WordPress
12 лет назад
bulova
Андрей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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