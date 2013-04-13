Рецепты на кулинарный сайт

Добрый день. Требуется наполнение кулинарного сайта рецептами.

Я даю ключевые слова по которым нужны рецепты.. вы ищите рецепт, подбираете картинки для него.. и публикуете на сайте.... желательно также проверять текст на уникальность...

Движок сайта на вордпресс...

Работа будет отдана адекватному исполнителю с меньшей предложенной ценой за добавление 1-го рецепта.

Объем работы - нужно добавить 1500 рецептов... и потом по-месячно еще....

Оплата желательна по Webmoney.