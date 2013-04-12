Наполнение видеоконтентом

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Закрыт5 заявок176 просмотров

Поиск и даунлоадинг роликов с ютуба, торрентов.Классификация их по жарнам : аварии, приколы и т д. Добавление на туб с описанием.

От вас: усидчивость, дисциплинированность, быстрый интернет.

12 лет назад
heros
Симер 
44 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров