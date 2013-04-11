Проект - наполнение сайта контентом. Тематика - зоотовары, около 4000 позиций. Товары выгружаются через иксель (выгружаю я), дальше необходимо добавить описание (чаще всего оно есть, но может и не быть), выделить некоторые слова жирным и ...
Надо загрузить портфолио из фотографий на битрикс.
Сайт на битрикс, срочно надо загрузить новое портфолио состоящие из почти 30 папок, в каждой подпапки по именам артикулов, с фотографиями 1-5 и 1 на главную, где выводятся миниатюры артикулов и всех категорий.
Всего папок где-то 300, картинок 1000, в некоторых артикулах текстовый фаил название которого описания.
Делали вариант на инфоблоках, но его пока не доделали и там надо в ексель файл импорта прописать ссылки на картинки.
Есть макет хотелось бы к нему приблизить? но можно не зум а то что сейчас оставить фанкибокс.
А по времени надо в вых-пн уже все залить! Нужен человек с опытом по теме и со свободным временем на этих выходных.
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