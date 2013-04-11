Надо загрузить портфолио из фотографий на битрикс.

Сайт на битрикс, срочно надо загрузить новое портфолио состоящие из почти 30 папок, в каждой подпапки по именам артикулов, с фотографиями 1-5 и 1 на главную, где выводятся миниатюры артикулов и всех категорий.

Всего папок где-то 300, картинок 1000, в некоторых артикулах текстовый фаил название которого описания.

Делали вариант на инфоблоках, но его пока не доделали и там надо в ексель файл импорта прописать ссылки на картинки.

Есть макет хотелось бы к нему приблизить? но можно не зум а то что сейчас оставить фанкибокс.

А по времени надо в вых-пн уже все залить! Нужен человек с опытом по теме и со свободным временем на этих выходных.