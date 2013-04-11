Наполнение сайта контентом

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт21 заявка223 просмотра

Проект - наполнение сайта контентом. Тематика - зоотовары, около 4000 позиций. Товары выгружаются через иксель (выгружаю я), дальше необходимо добавить описание (чаще всего оно есть, но может и не быть), выделить некоторые слова жирным и другим цветом, чтобы описание смотрелось красиво. Дальше в ячейке производитель надо выбрать производителя. И добавить фотку (фотки тоже то есть, то нет) В данный момент делается скрипт, редактирующий фотки, если все будет ок со скриптом, то редактировать фотки не надо.

Пишите примерную цену за позицию.

12 лет назад
irinairinina
Ирина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров