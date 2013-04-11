Требования 1 объявление 1 зарегистрированный пользователь реальные (живые) объявления описание уникальное + 1 фото
Наполнение сайта контентом
Проект - наполнение сайта контентом. Тематика - зоотовары, около 4000 позиций. Товары выгружаются через иксель (выгружаю я), дальше необходимо добавить описание (чаще всего оно есть, но может и не быть), выделить некоторые слова жирным и другим цветом, чтобы описание смотрелось красиво. Дальше в ячейке производитель надо выбрать производителя. И добавить фотку (фотки тоже то есть, то нет) В данный момент делается скрипт, редактирующий фотки, если все будет ок со скриптом, то редактировать фотки не надо.
Пишите примерную цену за позицию.
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