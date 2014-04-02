web22master

Требуется разработка сайта для отеля с функцией бронирования номеров, календарем, регистрацией клиентов и оплатой через PayPal. Необходимо синхронизировать свободные даты с Airbnb для предотвращения дабл букинга. Рассматриваются различные варианты, включая использование WooCommerce или разработку плагина с нуля. Возможны доработки функций в будущем.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется специалист для переноса сайта с Битрикса на WordPress. Задача включает создание лендинга, улучшение дизайна и функционала, включая интеграцию с CRM. Ищем помощника на постоянной основе для выполнения проектов средней сложности и более сложных задач. Ожидаются адекватные расценки.Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый, нужно сверстать шаблон средней сложности с фигмы, натянуть на готовый сайт с контентом. Несколько разных страниц, магазин с интеграцией с инстаграм. 1-3 недели. Редизайн. Срочно. Подробности ЛС.Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Уже есть 2 не уникальных текста в разном стиле надо сделать в одном, добавить ключевые слова и увеличить обьем. Тема: протезно-ортопедический продающий текст. Подробности ЛС... доп преимущество: Если есть ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо расписать проекты по дизайну интерьера, сделать это на должном уровне, с опорой на готовые проекты и примеры, копирайт... Плюс еще рерайт, строй сайт полностью, увеличив обьем. На данный момент нужен суммарный обьем ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $5
Срочно надо написать поздравительное письмо с новым годом, и раскрыть тему стартапа, оформление бонусом! Интересует стоимость и когда будет готово! Спасибо!Копирайтинг4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Приветствую! Срочно нужен более менее свободный СЕО копирайтер для небольших но регулярных заказов. Необходимо уменее вникать в тематику и стилистику и добавление предоставленных ключевых слов по максимому. Дружба с поисковой строкой приветствуется. ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сайт на WP необходимо скопировать шаблон. Спасибо!Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $300
Задание по обновлению сайта ссылку и доп инфу в личку. Сейчас друпал 6ой надо натянуть макет, сохранить контент, хорошо на 7ой переехать или вариант с 0 на другом cms тоже рассматривается, нужен вариант подешевле. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Добрый, нужен спец по друпалу! Надо сверстать не сложный дизайн на друпал 6 или перенести контент и обновить на 7ой и тогда уже на нем верстать, шаблон нужен адаптивный html5 еще скорее всего его ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Здравствуйте. Обновляем друпал движок сайта шаблон старенький лет 5-10, уговорил клиента на новый дизайн но бюджет невелик. Нужен новый дизайн макет под верстку. 1 картинку в шапку большую, 5 банеров для навигации. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Здравствуйте, Нужны полу готовые недорогие варианты интернет магазинов на разных движках с ценой грубо говоря за за 1 домен. Желательны адаптивные шаблоны на выбор и возможность доработки. Нужно срочно поднять 1 стор время мало ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт11 лет назад
Адаптировать сайт Joomla 2,5 ссылку в личку, на айфонах и планшетах некоторых выглядит не так, надо поправить верстку... Поэтому установлен http://www.mobilejoomla.com/ как мобильная версия Там еще видимо нужно адаптировать вывод каталога ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Товары мебель от 100 до 5000 будет. С разных больших сайтов производителей типо обычных каталогов, инет магазинов. http://vamshop.ru/vamshop.html Парсинг импорт экспорт приветствуется. Интересует цена за 1000 в личку!Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый, интересует возможность и стоимость написания модуля атрибутов такие как цвета обшивки категорий с цветами http://fabrika-stil.ru/catalog/pufiki/puf_anzhelika/ И выбор материалов типо как тут: http://www.mebelholding.ru/corp/stenki/asteroid1/ А также интересует наполнение каталога, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Сайт на битрикс, срочно надо загрузить новое портфолио состоящие из почти 30 папок, в каждой подпапки по именам артикулов, с фотографиями 1-5 и 1 на главную, где выводятся миниатюры артикулов и всех категорий. Всего ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Сайт на джумле с компонентом по аренде авто, надо форму заказа расширить добавить строки, например время и чтобы некоторые сбрасывались по смс а не на почту и админку как сейчаc... смс должно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад