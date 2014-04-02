web22master

Данила web22master

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

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Елена 
41 год
11 лет в сервисе
Была
день назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Копирайт и рерайт, дизайн интерьеров и строй тематика
Спасибо Данилу за доверие. Интересный проект. Сотрудничеством довольна!
Спс все гуд
Ответный отзыв
crus94
31 год
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$55
10 баллов
10 лет назад
Нужен макет и сайта и 1 картинка.
Drupal
Рекомендую.
спс
Ответный отзыв
Dimogen
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Доработать форму заказа и отправка по смс на php
JoomlaPHP
Рекомендую. Оплата в срок. Четко поставленное задание.
Спасибо!
Ответный отзыв