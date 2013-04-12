Журналист на сайт про iOS (джейлбрейк, приложения)

Требуется журналист на сайт про iOS Jailbreak.

Сразу скажу, что новости писать самому НЕ нужно. Просто копировать самое интересное с других сайтов самое интересное.

Список сайтов могу дать.

Новости по темам - jailbreak, твики из Cydia, приложения на которые сегодня скидка или бсплатные, статьи и инструкции по теме сайта.

Добавление новости на сайт под CMS Wordpress, есть готовый шаблон, все что вам нужно сделать это вставить в шаблон текст и загрузить картинку (на radikal) и вставить ссылку.

В день требуется 5-8 новостей. Работа на минут 10-15..

Еще раз повторю, что можно копипастить тексты.

Работа сперва на месяц. Дальше посмотрим..

Оплата WMR. Предлагайте цену за месяц работы!