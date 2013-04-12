Журналист на сайт про iOS (джейлбрейк, приложения)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт14 заявок221 просмотр

Требуется журналист на сайт про iOS Jailbreak.

Сразу скажу, что новости писать самому НЕ нужно. Просто копировать самое интересное с других сайтов самое интересное.

Список сайтов могу дать.

Новости по темам - jailbreak, твики из Cydia, приложения на которые сегодня скидка или бсплатные, статьи и инструкции по теме сайта.

Добавление новости на сайт под CMS Wordpress, есть готовый шаблон, все что вам нужно сделать это вставить в шаблон текст и загрузить картинку (на radikal) и вставить ссылку.

В день требуется 5-8 новостей. Работа на минут 10-15..

Еще раз повторю, что можно копипастить тексты.

Работа сперва на месяц. Дальше посмотрим..

Оплата WMR. Предлагайте цену за месяц работы!

iOSWordPress
12 лет назад
x666x
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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