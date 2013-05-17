Распределить по размерам

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Завершен5 заявок154 просмотра

Необходимо создать размеры (рубрики) распределить карточки товара по размерам, а затем добавить их в меню сайта

12 лет назад
Vadimjk53
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
55 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

knopocka85
Светлана 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$24
1 день
Работой доволен
Вадим хороший заказчик. Всегда готов разъяснить если возникают вопросы или проблемы. Оплата во время и в полном объеме.

Заявки фрилансеров

knopocka85
Светлана 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад